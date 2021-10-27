ائتلاف العبادي يدعو إلى جعل الملف الأمني على رأس أولويات العمل الحكومي

2021/10/27 | 13:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أدان ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المقدادية وأدى إلى استشهاد وجرح العشرات من المدنيين، ويترحم على الشهداء، ويدعو للتضامن الحكومي والشعبي معهم على الصعد كافة.وقال الائتلاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الإرهاب الداعشي ينشط في أكثر من موقع، وهي حالة خطرة حذرنا …

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