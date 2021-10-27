بكين ترد على واشنطن: تايوان “لا تملك الحق” في المشاركة في الأمم المتحدة

2021/10/27 | 13:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت بكين الاربعاء إن تايوان “لا تملك الحق” في الانضمام إلى الامم المتحدة بعدما أججت الولايات المتحدة التوترات بدعوة الجزيرة الديموقراطية إلى مشاركة أكبر في المنظمة الدولية.وفي بيان لمناسبة مرور 50 عاما على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على … Readmore

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