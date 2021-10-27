بلينكن ونظيره السعودي يدينان الاستيلاء العسكري على السلطة بالسودان

2021/10/27 | 13:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن ونظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان "الاستيلاء العسكري" على السلطة في السودان

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