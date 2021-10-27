2021/10/27 | 13:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ادان التحالف الدولي يدين هجوم داعش على المقدادية في محافظة ديالى.

وذكر التحالف في بيان مقتضب ان “التحالف الدولي يدين هجوم داعش على المقدادية في ديالى، العراق، ويقدم تعازيه للضحاياوعائلاتهم“.

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