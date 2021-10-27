2021/10/27 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن السفير الباكستاني، الاربعاء، ان اول طائرة باكستانية ستهبط في مطار النجف الاشرف الدولي.وذكرت وزارة النقل في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، التقى السفير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باكستان تسير أول طائرة مدنية إلى العراق المركز الخبري الوطني.

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