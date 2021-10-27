النفط تعلن حجم الإيرادات الإضافية المتحققة من عمليات التصدير

2021/10/27 | 13:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، عن تحقيق إيرادات إضافية تصل إلى 16 مليار دولار.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في تصريح صحفي، إن “الإيرادات الإضافية التي تحققها وزارة النفط في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، ستخفف من التضخم وحجم الديون”، مبيناً، أن “الوزارة تمكنَّت من تصدير عددٍ من النفوط التي تحقق ايرادات […]

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