السجن والأشغال الشاقة لـ4 منتمين لداعش في لبنان

2021/10/27 | 13:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، اليوم الأربعاء، أحكاماً ضد 4 متهمين بمبايعة تنظيم داعش الإرهابي وتمويل نشاطاته والقتال ضد الجيش اللبناني في أسواق طرابلس.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم، أن المحكمة قضت بالأشغال الشاقة المؤبدة لمتهم، وغرامة مالية بـ 25 مليون ليرة لبنانية، وإلزامه بتقديم بندقية حربية.

ووفق الوكالة، عاقبت المحكمة 3 متهمين عليهم بالأشغال الشاقة 5 أعوام، وغرامة بـ10 ملايين ليرة لبنانية لكل واحد منهم، وتجريدهم من الحقوق المدنية.

وقررت المحكمة تغريم جمعية “دار القرآن والسنة” التي أنشأها المدانون لتمويل نشاطاتهم الإرهابية، بـ 10 ملايين ليرة.

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