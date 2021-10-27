تفاصيل جديدة عن مجزرة قرية نهر الامام في المقدادية

2021/10/27 | 13:42 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل جديدة بشأن المجزرة الثانية التي اعقبت الهجوم الارهابي في المقدادية بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "الهجوم بدء من اربعة محاور على قرية نهر الامام".

وتابع، "المحور الشمالي:678 شخصا، المحور الجنوبي:994 شخصا، المحور الغربي:395 شخصا، المحور الشرقي:1470 شخصا".

واشار الى وجود "43 شفل بدات الان بتجريف البساتين والتقدم نحو قلب القرية من اربعه محاور من قبل بني تميم للاخذ بثار ابنائهم".وبحسب المصدر، "توفرت معلومات استخبارية مؤكدة تفيد بأن المجموعه الارهابية التي هاجمت قرية الرشاد في قضاء المقدادية منقسمة من احدى المجاميع الى قسمين المجموعة الاولى هاجمت في ديالى والاخرى سوف تهاجم في صلاح الدين".

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