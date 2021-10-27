2021/10/27 | 13:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت مديرية شؤون الإقامة، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على 20 شخصا اجنبيا من مختلف الجنسيات مخالفين لقانون الإقامة.وقالت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “ملاكاتها قامت بالاشتراك مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 20 أجنبيا مخالفاً لقانون الإقامة في العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 20 أجنبيا مخالفاً لقانون الإقامة في العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 20 أجنبيا مخالفاً لقانون الإقامة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).