2021/10/27 | 13:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني لفت السفير التركي في بغداد رضا غوناي، الاربعاء، ان استقرار المنطقة لا يتحقق دون عراق مستقر، لافتا الى انه نريد ان يكون الاقليم جاراً جيداً لتركيا.وقال غوناي في تصريح صحفي، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفير التركي: لا يتحقق استقرار المنطقة دون عراق مستقر المركز الخبري الوطني.

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