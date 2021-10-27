القضاء الأعلى يطلق بوابة الكترونية في محاكم بغداد تشمل جميع الخدمات

2021/10/27 | 13:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أطلق مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، بوابة القضاء الالكترونية في محاكم بغداد لمرحلته الأولى.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 تشرين الأول 2021)، إن "مجلس القضاء الأعلى اطلق بوابة القضاء العراقي الالكترونية في محاكم بغداد للمرحلة الاولى التي تشمل كافة الخدمات التي يقدمها المجلس للمواطنين والمحامين والباحثين وباللغتين العربية والإنكليزية".

وأوضح البيان "يمكن الوصول إلى البوابة عبر كتابة (بوابة القضاء العراقي) في محرك البحث (Google) او عبر موقع مجلس القضاء الأعلى/ بوابة القضاء الالكترونية".

وأضاف أن "الخدمات التي تقدمها البوابة تشمل:

1-استمارة الخدمة الالكترونية لطلب عقد الزواج.

2-استمارة الكترونية لطلب قسام شرعي.

3-استمارة الكترونية لطلب الحجج الشرعية بأنواعها.

4-البحث عن قرار تمييزي+ طباعة صورة القرار.

5-خدمة تطبيق متابعة القضايا على منصتي كوكل بلي والأب ستور.

6-البحث عن القوانين والتشريعات العراقية عبر قاعدة التشريعات العراقية .

7-خدمة دليل المحامين.

8-خدمة الخارطة القضائية.

9-احصائيات عقود الزواج والقسامات والحجج الأخرى تمكن الباحث من الوصول السريع الى البيانات الدقيقة.

10-نظام المجيب الذكي للاستجابة على جميع الاستفسارات وكذلك تبويب اتصل بنا.

وأشار البيان إلى أن "آلية الدخول تتم عن طريق تسجيل حساب خاص، عبر ادخال اسمك ورقم هاتفك الشخصي وبعض البيانات الشخصية حيث يمكنك عن طريق حسابك تتبع إجراءات التي تمت على طلبك في المحكمة اونلاين، وبعد تسجيل الدخول يمكنك تقديم الطلبات عبر الانتقال الى تبويب الخدمات الالكترونية واختيار الاستمارة المطلوبة ثم اسم المحكمة المطلوبة...



قم بمليء البيانات ثم حدد موعد المراجعة الى المحكمة ثم ارفاق الصور بصيغة (JPG) وبحجم لا يزيد عن (200 كيلوبايت) ثم حفظ وارسال الطلب ليصل مباشرة الى المحكمة.

في اليوم الذي قمت بتحديده للحضور الى المحكمة توجه الى المحكمة صباحاً حيث يفتح الرسم والتسجيل من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً ليتم ترويج معاملتك ودفع الرسم المطلوب لحين ورود إجابات الجهات الأخرى عبر البريد الرسمي الى المحكمة حيث ستصلك رسالة نصية تعلمك موعد حضورك لاستكمال ولاستلام طلبك.

في الموعد المحدد اذهب الى المحكمة ليتم استكمال كافة الإجراءات من ضمنها مثلا حل المسألة الارثية عبر النظام الخبير الالكتروني دون الحاجة الى دفع رسوم إضافية وكذلك اصدار معاملتك في الحال.

ولفت البيان إلى أن "الاستمارات مجانية وبإمكانك التقديم عبر هاتفك او حاسوبك الشخصي ولا داعي لطباعة الطلب، سيتم طباعة طلبك داخل المحكمة كل ما عليك هو الاحتفاظ برمز الـ(QR) الخاص بك للمتابعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الأعلى يطلق بوابة الكترونية في محاكم بغداد تشمل جميع الخدمات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الأعلى يطلق بوابة الكترونية في محاكم بغداد تشمل جميع الخدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).