السعودية.. الشرطة تتحرك بعد فيديو

2021/10/27 | 13:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تداول فيديو لشخص يضرب إمرأة في أحد المرافق العامة، تمكنت السلطات السعودية من إلقاء القبض على المتهم دون أن تكشف عن هويته ولا حتى ملابسات الحادثة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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