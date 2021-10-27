2021/10/27 | 13:53 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شمس الكويتية من بغداد: ما أبغى حراسة لافي حاجة ولافي درع واقي.. وكلامها يغضب محبي إليسا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/27 | 13:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمس الكويتية من بغداد: ما أبغى حراسة لافي حاجة ولافي درع واقي.. وكلامها يغضب محبي إليسا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمس الكويتية من بغداد: ما أبغى حراسة لافي حاجة ولافي درع واقي.. وكلامها يغضب محبي إليسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).