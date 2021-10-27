الحشد يعلن انتشار قواته في محيط قرية الرشاد

2021/10/27 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، انتشار قواته في محيط قرية الرشاد.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن " فوجين من الحشد الشعبي بدءا بالانتشار في محيط قرية الرشاد جنوب غرب قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة وبقية المناطق الزراعية".

وأضاف أن "تلك الإجراءات تأتي بالتنسيق مع عمليات ديالى والتشكيلات الامنية من اجل قطع الطريق على المتربصين شرا بالأهالي وتعزيز الاستقرار ودرء مخاطر الارهاب عن الأهالي".

واشار الحسيني الى ان "عملية الانتشار تأتي وفق خطة ممنهجة ومحددة من خلال نقاط مرابطة وكمائن في المناطق الزراعية التي تشكل خطر على الامن"، لافتا الى ان "الرشاد والقرى القريبة منها ليست من ضمن المسؤولية الامنية والانتشار الاخير يأتي لدعم الجهد الامني في تعزيز الاستقرار بالتنسيق مع بقية التشكيلات".

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