القبض على 20 اجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة في العراق - عاجل

2021/10/27 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت مديرية شؤون الإقامة، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على 20 شخصا اجنبيا من مختلف الجنسيات مخالفين لقانون الإقامة.

وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "ملاكاتها قامت بالاشتراك مع استخبارات الوافدين وبالتنسيق مع القوة الماسكة للأرض في مناطق باب المعظم، والباب الشرقي، والخلاني، وشارع الربيعي، حيث تمكنت من اعتقال 20 شخصاً أجنبياً من مختلف الجنسيات مخالفين لشروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧، ويمتهنون التسول في شوارع العاصمة بغداد".

وأكدت المديرية أن "جهود ملاكاتها مستمرة في ملاحقة الاجانب المخالفين، مطالبة في الوقت نفسه المواطنين الأعزاء بعدم ايواء الاشخاص الاجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام".

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