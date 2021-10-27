إطلاق بوابة القضاء الإلكترونية في العراق.. تشمل هذه الخدمات - عاجل

2021/10/27 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن اطلاق بوابة القضاء العراقي الالكترونية.وذكر المجلس في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انه "تم اطلاق بوابة القضاء العراقي الالكترونية"، لافتاً الى انها "تشمل الخدمات ( استمارة عقد الزواج ، استمارة طلب القسام الشرعي ، استمارة الحجج الشرعية بأنواعها ، ونظام المجيب الذكي للاستجابة على جميع الاستفسارات) ".

وأضاف: "للدخول إلى بوابة القضاء العراقي يتوجب تسجيل حساب خاص بالمواطن عبر إدخال الاسم ورقم الهاتف الشخصي والبيانات الشخصية المتابعة طلبك في المحكمة (اونلاين)".

ونوّه الى ان "تقديم الطلبات في بوابة القضاء العراقي الالكترونية تتم بالانتقال إلى تبويب الخدمات بعد تسجيل الدخول من الحساب الشخصي واختيار الاستمارة المطلوبة ثم المحكمة".

واكمل ان "موعد مراجعة المحكمة يحدد بعد مليء البيانات وإرفاق صور بصيغة (JPG) وحفظ وإرسال الطلب إلى المحكمة ".

ولفت الى ان "الاستمارة مجانية في الخدمات المقدمة عبر بوابة القضاء العراقي الالكترونية ".

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