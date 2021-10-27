تحالف عزم يشدد على الحكومة المقبلة بأن تكون قادرة على ضمان أمن المواطن

2021/10/27 | 13:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد شدد تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر، على الحكومة المقبلة بأن تكون قادرة على ضمان أمن وحماية المواطن، فيما طالب القائد العام للقوات المسلحة باجراءات واضحة ورادعة لوقف الانتكاسات والخروقات الأمنية.

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