النزاهة: 100 قضية جزائية أُحِيلَت للقضاء تتعلق بسلف مجلس محافظة كربلاء

2021/10/27 | 13:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة النزاهة، انها تواصل تدقيق أوليَّات السلف الممنوحة من قبل مجالس المحافظات “المنحلة” التي لم تتم تسويتها، فيما أعلنت عن عدد القضايا الجزائيَّـة ذات الصلة المحالة إلى القضاء من مكتبها في كربلاء.وأفادت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، باستمرار جهود التحرّي والعمل الميدانيّ الخاص بعمليَّات الضبط …

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