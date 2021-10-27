تكليف مدير عام جديد لتربية واسط

2021/10/27 | 13:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ اصدرت وزارة التربية اليوم امرا اداريا بتكليف الدكتور احمد شهاب بمنصب مدير عام تربية واسط.وقد سبق للدكتور شهاب ان تسنم مهام مدير التربية قبل ان يتم اعفاؤه واعادته لادارة ثانوية المتميزين في الكوت./انتهى

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