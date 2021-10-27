التحالف الدولي يدين هجوم قرية الرشاد ويؤكد استمرار دعمه للعراق

2021/10/27 | 13:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ادان التحالف الدولي هجوم داعش على قرية الرشاد في المقدادية بديالى ، واكد استمرار دعمه للعراق .وقدم التحالف ، عبر "تويتر" ، التعازي للضحايا وعائلاتهم .وكان عناصر من داعش هاجموا الليلة الماضية قرية الرشاد / الهواشة / في المقدادية بمحافظة ديالى ، وسقط جراء الهجوم 11 شهيدا وعدد من الجرحى من المدنيين ، حسب قيادة العمليات المشتركة./انتهى8

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