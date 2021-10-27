القضاء الأعلى يعلن إطلاق البوابة الالكترونية في محاكم بغداد

2021/10/27 | 13:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن مجلس القضاء الأعلى، إطلاق بوابة القضاء الالكترونية في محاكم بغداد لمرحلته الأولى، فيما أشار الى الخدمات التي تقدمها البوابة.وقال مجلس القضاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في ظل توجهات القضاء الأعلى لتقديم أفضل الخدمات الالكترونية للمواطنين ولتقليص الإجراءات الروتينية المتمثلة بكثرة الحضور الى المحكمة لتقديم الطلبات …

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