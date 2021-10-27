2021/10/27 | 14:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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العراق يعلن استعداده لاقامة الأسبوع الثقافي السعودي في بغداد » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 14:00

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