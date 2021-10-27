شاهد.. طرق مدينة إيطالية تتحول إلى أنهار بعد أمطار كثيفة

2021/10/27 | 14:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت الفيضانات المفاجئة في كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية إلى تحول الطرق إلى أنهار.

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