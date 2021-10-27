أردوغان يطرح ملف إف35 مجدداً على بايدن

2021/10/27 | 14:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيلتقي بنظيره الأمريكي جو بايدن في غلاسكو على هامش قمة المناخ.

ونقلت وكالة الأنباء التركية عن أردوغان أن ملف مقاتلات “إف-35” سيكون البند الأهم في المحادثات.

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