2021/10/27 | 14:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Es_I6u0YFpk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب رئيس مركز الرفد د. محمد الربيعي: داعش يستغل كل الفرص المتاحة لكي يثبت انه لا يزال موجود) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نائب رئيس مركز الرفد د. محمد الربيعي: داعش يستغل كل الفرص المتاحة لكي يثبت انه لا يزال موجود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).