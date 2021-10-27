2021/10/27 | 14:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، انتشار قواته في محيط قرية الرشاد.وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن ” فوجين من الحشد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشار قوات الحشد في محيط قرية الرشاد بديالى المركز الخبري الوطني.

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