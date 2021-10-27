وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي يرد حول تصريحاته بخصوص اليمن: لم اقصد الاساءة للسعودية او الامارات

2021/10/27 | 14:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، على الضجة التي أثارتها تصريحات متداولة له حول الحرب في اليمن والتي أثارت تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.وتداول نشطاء مقاطع فيديو للتصريحات التي أدلى بها قرداحي، الذي تصدر اسمه قائمة أبرز … Readmore

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