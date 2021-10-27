الفيفا يوافق على طلب العراق بدخول الجماهير لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية

2021/10/27 | 14:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، اليوم الاربعاء، على طلب العراق بدخول الجماهير لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “واع” في خبر […]

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