2021/10/27 | 14:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، استعدادها لإقامة الأسبوع الثقافي السعودي في بغداد، فيما بينت دعوة الفنانين السعوديين للمشاركة في مهرجان بغداد الدولي للمسرح في دورته الثانية الذي تقيمه دائرة السينما والمسرح.وذكر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استعدادات عراقية لاقامة الأسبوع الثقافي السعودي في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعدادات عراقية لاقامة الأسبوع الثقافي السعودي في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استعدادات عراقية لاقامة الأسبوع الثقافي السعودي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).