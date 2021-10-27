قطع جسر حيوي بديالى لأسباب غير معروفة

2021/10/27 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالىافاد مصدر امني في ديالى، اليوم الأربعاء، بقطع احد اهم الجسور الرابطة بين ديالى وصلاح الدين لأسباب غير معروفة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "السلطات الامنية في صلاح الدين تبادر الى قطع مؤقت لجسر السندية على نهر دجلة".وأضاف ان "الجسر يربط صلاح الدين وقراها بقرى السندية شمال قضاء الخالص 20كم شمال بعقوبة".وتابع أن "عملية قطع الجسر تأتي لأسباب غير معروفة"، منوهاً الى ان "الجسر يعد من اهم الجسور بين ديالى وصلاح الدين".

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