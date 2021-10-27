مايكروسوفت تعمل على Windows 11 SE وجهاز Surface SE لمنافسة كروم بوك

2021/10/27 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

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تسعى شركة مايكروسوفت إلى خوض تجربة جديدة للوصول للمزيد من المستخدمين من خلال تطوير نسخة خفيفة من ويندوز تحت اسم Windows 11 SE رفقة جهاز Surface Laptop SE بهدف المنافسة المباشرة مع جوجل وأجهزة كروم بوك.

يعود السبب الرئيسي لاتخاذ هذه الخطوة من مايكروسوفت إلى المنافسة في قطاع الأجهزة المخصصة للتعليم، حيث تسيطر عليها أجهزة كروم بوك بسبب سعرها المتدني وتوفيرها المزايا الأساسية لمساعدة الطلاب على هذا الغرض، في حين أن معظم الأجهزة العاملة بنظام ويندوز تأتي بأسعار أعلى.

وسيأتي النظام الجديد مع جهاز Surface Laptop SE الذي تعمل عليه الشركة في الوقت الحالي، وسيوفر شاشة 11.6 بوصة وفقًا للتقارير، كما سيأتي مع معالج إنتل N4120 Celeron وذاكرة رام حتى 8 جيجابايت، بالإضافة إلى منفذ USB A وآخر USB C.

وتهدف الشركة من هذه الخطوة إلى توفير جهاز للطلاب بأقل سعر ممكن لمنافسة أجهزة كروم بوك في هذا الجانب، في الوقت الذي تحاول فيه استغلال وجود نظام ويندوز خيار أساس لهم ونقطة لصالحها لما يتمتع به نظامها من شعبية ومزايا مقارنة مع كروم.

وبالرغم من قدوم نظام ويندوز الخفيف الجديد تحت اسم Windows 11 SE ، إلا أن التقارير تشير لقدومه بشكل أقرب لويندوز 10 لكن ونسخة S التي طورتها الشركة في وقت سابق للأجهزة ذات الإمكانيات المحدودة.

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