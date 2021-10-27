المفوضية تعلن انتهاء عملية العد والفرز اليدوي لمحطات نينوى

2021/10/27 | 14:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت المفوضية العليا للانتخابات انتهاء عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظة نينوى ، بانتهاء الدوام الرسمي اليوم ./ انتهى5

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