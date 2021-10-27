اطلاق بوابة القضاء الالكترونية في محاكم بغداد

2021/10/27 | 14:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، إطلاق بوابة القضاء الالكترونية في محاكم بغداد لمرحلته الأولى.وذكر بيان للمجلس:" في ظل توجهات مجلس القضاء الأعلى لتقديم أفضل الخدمات الالكترونية للمواطنين ولتقليص الإجراءات الروتينية المتمثلة بكثرة الحضور الى المحكمة لتقديم الطلبات و للاستفسار وتتبع المعاملات الشخصية، اطلق مجلس القضاء الأعلى بوابة القضاء العراقي الالكترونية في محاكم بغداد للمرحلة الاولى التي تشمل كافة الخدمات التي يقدمها المجلس للمواطنين والمحامين والباحثين ، باللغتين العربية والانكليزية".واوضح البيان ان الخدمات التي تقدمها البوابة هي :1-استمارة الخدمة الالكترونية لطلب عقد الزواج.2-استمارة الكترونية لطلب قسام شرعي.3-استمارة الكترونية لطلب الحجج الشرعية بأنواعها.4-البحث عن قرار تمييزي+ طباعة صورة القرار.5-خدمة تطبيق متابعة القضايا على منصتي كوكل بلي والاب ستور.6-البحث عن القوانين والتشريعات العراقية عبر قاعدة التشريعات العراقية .7-خدمة دليل المحامين.8-خدمة الخارطة القضائية.9-احصائيات عقود الزواج والقسامات والحجج الأخرى تمكن الباحث من الوصول السريع الى البيانات الدقيقة.10-نظام المجيب الذكي للاستجابة على جميع الاستفسارات ./ انتهى8

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