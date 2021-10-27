2021/10/27 | 14:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني وجهت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، رسالة إلى المواطنين، حملت تحذيراً من موجة جديدة من فيروس كورونا، وفيما طمأنة بشأن الموقف الوبائي الحالي، دعت المواطنين إلى عدم التهاون مجدداً بالجائحة وقوتها.وقال عضو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة عبر الـ”NNC” توجه دعوة للمواطنين المركز الخبري الوطني.

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