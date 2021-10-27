وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس منظمة الهجرة الدولية اوضاع النازحين في المخيمات المتبقية وغلق ملف النزوح

2021/10/27 | 14:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان

فائق جابرو ضرورة دعم الوزارة ، وتوفير

الإمكانات اللازمة لعودة من تبقى من

النازحين في مخيمي ( عامرية الفلوجة

والجدعة الخامس ) إلى مناطقهم الأصلية

والعمل على غلقهما .

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