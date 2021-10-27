العراق.. ارتفاع حصيلة هجوم ديالى إلى 15 شهيدا

2021/10/27 | 14:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر طبي عراقي، الأربعاء، أن

حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه ارهابيون

أمس في محافظة ديالى (شرق) ارتفعت إلى 15

شهيداً و13 جريحاً.

وحتى مساء الثلاثاء، كانت الحصيلة

المعلنة من قبل وزارة الدفاع العراقية

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