هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

2021/10/27 | 14:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك لاعب مهاري شاب جديد في صفوف ليفربول، اسمه كايدي غوردون.بعدما أصبح بعمر 17 عامًا بقليل، وقع غوردون على أول عقد احتراف له مع ليفربول، وفي مقابلة مع CNN، تحدث العالم الرياضي البارز، سايمون برونديش، عما قد يجعل غوردون نجمًا محتملًا.

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