سمير جعجع يغيب عن جلسة في المخابرات العسكرية بعد اشتباكات بيروت

2021/10/27 | 14:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أغلق أنصار حزب القوات اللبنانية المسيحي اليوم الأربعاء، الطرق المؤدية إلى مقر إقامة زعيمه سمير جعجع الذي غاب عن جلسة في مقر المخابرات العسكرية عن اشتباكات أدت إلى سقوط قتلى في بيروت.

واستدعي جعجع للاستماع لشهادته في الجلسة التي كانت مقررة في التاسعة من صباح اليوم، وسط اتهامات من حزب الله المدعوم من إيران وحركة أمل المتحالفة معه، بقتل أنصار القوات اللبنانية بالرصاص 7 من أنصارهما في اشتباكات 14 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري.

ونفى جعجع الاتهامات وقال إنه مستهدف دون وجه حق لدعمه تحقيق القاضي طارق بيطار في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس (آب) 2020، القاضي الذي تعترض عليه جماعة حزب الله.

وقال محتج من القوات اللبنانية اسمه فادي: “لن نسمح لأحد، لا حزب الله، ولا إيران، ولا سوريا ولا أي أحد بمحاولة إخضاعنا”، وأضاف “نحن هنا اليوم في 2021 نضحى من أجل سمير جعجع مثلما ضحى من أجلنا في 1994 حتى يبقى لبنان، ونبقى نحن”.

ودخل جعجع أحد قادة الحرب الأهلية السجن بعد الحرب الأهلية من 1975 إلى 1990 وخرج منه في 2005 بعد انسحاب القوات السورية من لبنان، بعد تدخل عسكري دام ثلاثة عقود.

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