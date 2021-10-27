الكهرباء.. الشبكة الذكية والحل المتكامل

2021/10/27 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبدالحسين الهنين

ليس هناك من سؤال تكرر بيننا كعراقيين

أكثر من السؤال عن حال الكهرباء، فمنذ

عام 1980 ولغاية اليوم تصدرت الكهرباء

هموم الناس وتفاقمت الحيرة بعد عام 2003

بطبيعة أن ما قبلها كانت ا

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