بالصور.. ابنا سعد الجبري سارة وعمر الذين يُزعم

2021/10/27 | 15:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت مقابلة المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري والتي كسر فيها صمته، للمرة الأولى، منذ فراره من المملكة العربية السعودية عام 2017، تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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