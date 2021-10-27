البنك المركزي العراقي يخصص اموالاً لدعم الطاقة المتجددة

2021/10/27 | 15:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس ادارة البنك المركزي العراقي خلال اجتماعه لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2021/10/27 تخصيص مبالغ لتمويل شراء وحدات توليد الطاقة المتجددة.

حيث سيعزز البنك المركزي سيولة المصارف التي بدورها ستمنح قروض ميسرة للمواطنين والمشاريع لاقتناء وحدات توليد الطاقة المتجددة وفقا لمواصفات عالية وذات استدامة طويلة.

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