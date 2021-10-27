2021/10/27 | 15:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يسلم أذربيجان 38 من أطفال “داعش” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسلم أذربيجان 38 من أطفال “داعش”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسلم أذربيجان 38 من أطفال “داعش”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).