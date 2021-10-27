2021/10/27 | 15:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، عن تخصيص اموالا لدعم الطاقة المتجددة.وقال المكتب الاعلامي للبنك في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مجلس ادارة البنك المركزي العراقي قرر خلال اجتماعه لهذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي يخصص قروضا لشراء وحدات الطاقة المتجددة المركز الخبري الوطني.

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