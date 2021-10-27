ف 6 : تشريعات خاصة بالطفل اليتيم - أحمد صبحى منصور

2021/10/27 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( ضعف البشر في رؤية قرآنية ) الباب الأول : ضعف البشر الجسدى تشريعات خاصة بالطفل اليتيم من هو اليتيم ؟ 1 ـ ليس يتيما كل من فقد والديه أو أحدهما، وإلا أصبح كل الرجال والنساء تقريباً أيتاما ، وإنما اليتيم هو الطفل الذى فقد أحد الوالدين أو كليهما.



وذلك المفهوم وارد في السياق القرآني في أكثر من موضع، مثلاً يقول سبحانه وتعالى :1 / 1 : في الوصايا العشر : ( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ ......





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