الخارجية العراقية تسلم وجبة جديدة من أطفال ’داعش’ إلى آذربيجان

2021/10/27 | 15:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة الخارجية، الاربعاء، عن تسليم (38) من أطفال تنظيم داعش الى سفارة جمهورية أذربيجان.

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وذكر المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 تشرين الأول 2021)، ان "الوزارة وبالتنسيق مع وزارة العدل العراقيَّة وسفارة جمهوريَّة أذربيجان في بغداد، تسلّم (38) من أطفال تنظيم داعش الإرهابيّ لإرجاعهم إلى وطنهم".

واضاف الصحاف انه "كانوا مُودَعين مع أمهاتهم المحكومات بالسجن من قبل المحاكم العراقيَّة المُختصة؛ لانتمائهنّ إلى تنظيم داعش الإرهابيّ".

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