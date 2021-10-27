إسرائيل تعتزم إقرار بناء وحدات استيطانية رغم معارضة واشنطن

2021/10/27 | 15:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين، في واشنطن "نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يتعارض تماما مع جهود خفض التوتر ويضر بآفاق حل الدولتين".

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