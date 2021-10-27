2021/10/27 | 15:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: EHSXDchNqW0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث للجودة بالتربية والتعليم في العراق) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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