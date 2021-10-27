قيادي يكشف حقيقة الاتفاق على تسنم الخنجر نائب رئيس الجمهورية والحلبوسي رئاسة البرلمان

2021/10/27 | 15:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى القيادي في تحالف عزم محمد نوري العبد ربه، الاربعاء، عن وجود تقاسم بالمناصب بين عزم وتقدم، مبينا ان هناك تقارب في وجهات النظر بين الجانبين.

وقال العبد ربه في تصريح لـNRT عربية اليوم (27 تشرين الاول 2021) ان "الانباء المتداولة بشأن تقاسم المناصب بين تحالفي عزم وتقدم عاري عن الصحة ولا توجد اتفاقات من هذا القبيل،" مشيرا أن "خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي اجتمعوا وهناك تفاهمات حول ملفات اخرى تتعلق بالنازحين والمفقودين."

وأضاف ان "المناصب لم تطرح في الاجتماع المبرم بين الجانبين بسبب ضبابية الوضع السياسي الحالي وعدم الاتفاق بين الكتل حول تشكيل الكتلة الاكبر،" موضحا في الوقت ذاته ان "ما أشيع حول تسنم الخنجر لمنصب نائب رئيس الجمهورية غير صحيح لان هذا المنصب تم الغاؤه وليس من المنطقي التفاوض على منصب ملغي من الاساس،" نافيا في الوقت ذاته "الاتفاق على تسنم الحلبوسي بمنصب رئاسة البرلمان لوجود معترضين على هذا المنصب وعدم معرفة الكتلة الاكبر وكيف ستكون شكل التحالفات القادمة في ظل الاوضاع السياسية الحالية.

واشارت وسائل اعلام محلية عن اتفاق بين رئيس تقدم محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر حول توزيع المناصب بين الطرفين من بينها رئاسة البرلمان للحلبوسي ونائب رئيس الجمهورية للخنجر بالاضافة الى مناصب وزارية اخرى بين الجانبين.

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