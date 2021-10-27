الثقافة تستعد لاقامة الاسبوع الثقافي السعودي في بغداد

2021/10/27 | 15:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم التداول بشأن دعوة الفنانين السعوديين للمشاركة في مهرجان بغداد الدولي للمسرح.

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