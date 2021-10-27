2021/10/27 | 15:37 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحباط ترويج أكثر من 1 كغم ونحو 4 آلاف قرص مخدر في بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/27 | 15:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط ترويج أكثر من 1 كغم ونحو 4 آلاف قرص مخدر في بابل) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط ترويج أكثر من 1 كغم ونحو 4 آلاف قرص مخدر في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).